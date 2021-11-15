Организаторы "Экспо-2022" в Турции пригласили Петербург к участию в выставке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Организаторы Международной ботанической выставки "Экспо-2022", которая пройдет в провинции Хатай на юге Турции в следующем году, пригласили Санкт-Петербург к участию в ее программе. Об этом объявил мэр провинции Хатай Лютфю Саваш на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС в понедельник.

"Мэрия Хатая проводит активную кампанию по популяризации "Экспо-2022". В рамках этого я как мэр посетил 75 послов, аккредитованных в Анкаре. К сожалению, не было возможности встретиться с послом РФ, он был вне Анкары, поэтому мы встречались с представителями посольства. В ходе встречи нами было высказано пожелание о том, чтобы в "Экспо-2022" участвовал какой-либо город из РФ. Мы надеемся в данном контексте на помощь общества дружбы между Санкт-Петербургом и Турецкой Республикой и, конечно, хотели бы видеть Санкт-Петербург среди почетных гостей "Экспо-2022", - сказал Саваш.

Глава провинции отметил, что выставку планировалось провести в 2021 году, однако из-за пандемии COVID-19 было принято решение о ее переносе на 2022 год (начало намечено на весну). Предполагается, что зона проведения "Экспо-2022" будет поделена на два основных участка: на одном будут представлены участники из различных провинций Турецкой Республики, а на другом - международные. "На настоящий момент свое участие подтвердили многие страны, среди которых Индия, Япония, Непал, ФРГ. Все они будут сооружать свои ботанические сады", - сказал мэр, добавив, что важной частью программы станут также гастрономические презентации.

"Основной целью проведения "Экспо-2022" в Хатае является популяризация региона. Мероприятие направлено на то, чтобы представители деловых кругов Хатая, производители сельхозпродукции смогли выйти на уровень международного взаимодействия", - рассказал Саваш.

Председатель Санкт-Петербургского общества научных и культурных связей с Турцией Александр Колесников в ходе пресс-конференции выразил надежду, что мэр Хатая и группа турецких предпринимателей в ближайшей перспективе посетят Санкт-Петербург. "Очень надеемся, что предстоящий визит послужит хорошим поводом, чтобы обсудить как культурные, так и торгово-промышленные контакты между Хатаем и Северо-Западом России", - отметил он.

Также в планах, по словам Колесникова, - показать в провинции Хатай спектакль "Головокружение, или Любовь и судьба поэта" Санкт-Петербургского государственного театра "Мимигранты" по мотивам произведений турецкого поэта Назыма Хикмета. Его премьера прошла в Петербурге в декабре 2019 года, став завершающим мероприятием международного фестиваля в рамках перекрестного Года культуры и туризма России и Турции. В октябре текущего года постановку представили жителям провинции Мерсин и строителям АЭС "Аккую" в Турции, еще один показ состоялся в Стамбуле. "То, как турки воспринимали спектакль, показало, что он очень востребован", - добавил глава общества.