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ФАС продолжит рассмотрение дела по плоскому прокату в отношении НЛМК 22 ноября

В апреле антимонопольная служба возбудила три отдельных дела в отношении "Северстали", ММК и НЛМК по подозрению в необоснованном повышении цен на внутреннем рынке

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продолжит рассмотрение дела в отношении НЛМК по признакам монопольно высоких цен на горячекатаный плоский стальной прокат 22 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В очередном заседании комиссии ФАС России по делу о нарушении антимонопольного законодательства на рынке металлопроката в отношении ПАО "НЛМК" был объявлен перерыв, оно возобновится 22 ноября", - сказали в пресс-службе ФАС. Очередное заседание по делу было назначено на понедельник.

В апреле ФАС возбудила три отдельных дела в отношении крупнейших российских производителей горячекатаного плоского стального проката - "Северстали", ММК и НЛМК - по подозрению в необоснованном повышении цен на внутреннем рынке. По данным ведомства, цены производителей на прокат в первом полугодии 2021 года выросли более чем на 50%. При этом цены на сырье росли не такими быстрыми темпами, а спрос так существенно не увеличивался. Сталелитейщики отметили, что российские цены на их продукцию формируются исходя из мировых тенденций и рост цен на внутреннем рынке был обусловлен мировой конъюнктурой.

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