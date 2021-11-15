Аукцион по продаже девелопера "Интеко" отменили

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Банк непрофильных активов "Траст" объявил об отмене аукциона о продаже девелопера "Интеко", назначенный на 16 ноября. Об этом говорится в сообщении банка.

"Для защиты интересов потенциального покупателя банк непрофильных активов "Траст" (банк "Траст" (ПАО)) принял решение об отмене аукциона по продаже акций АО "Интеко", который должен состояться 16 ноября 2021 года на площадке АО "Российский аукционный дом", - говорится в распространенном сообщении.

Банк также указывает, что отмена связана с иском компании Morden Finance Limited в суде Никосии (Кипр).