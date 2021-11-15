"ПИК" разместил пятилетние евробонды объемом $525 млн по ставке 5,625%

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. ГК "ПИК" разместила пятилетние евробонды объемом $525 млн по ставке купона 5,625%. Книга заявок была переподписана почти в два раза, ее объем на пике составил $850 млн, сообщили в пресс-службе ВТБ, являющегося соорганизатором размещения.

"Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску, что позволило снизить ценовой ориентир с первоначальных 5,75-6% до 5,75%. Финальная доходность была установлена на уровне 5,625%", - пояснил руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев.

Андрей Соловьев уточнил, что инвесторы из России выкупили 51% бумаг, 26% выпуска пришлось на европейских инвесторов, 11% - на инвесторов из Азии, 10% выкупили британские инвесторы и 2% - американские. Банки выкупили 64% бумаг, 27% пришлось на фонды, 5% выкупили страховые компании и другие классы инвесторов, 4% - частные банки.

В новость внесена правка (21:47 мск) - исправлен показатель объема евробондов в связи с уточнением компании, правильно - $525 млн.