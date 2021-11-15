На ремонт и строительство дорог в Астрахани ежегодно будут выделять 1,5 млрд рублей

АСТРАХАНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Дополнительные средства из федерального бюджета в размере 1,5 млрд рублей будут ежегодно выделяться на строительство и ремонт дорог в Астрахани, сообщил в понедельник глава Астраханской области Игорь Бабушкин на своей странице в Instagram.

Такие договоренности были достигнуты в ходе рабочей встречи губернатора с заместителем министра транспорта России Андреем Костюком.

"К середине ноября национальный проект БКД выполнен в регионе более чем на 89%, в то время как в прошлом году на эту дату не было и 35%. За два года мы наработали хороший опыт и сегодня ставим вопрос перед федеральным правительством о значительном увеличении объемов финансирования по данному направлению. В частности, из 2,2 млрд рублей, а это 148 км, на дороги в Астрахани приходится 680 млн. Обсудили с Андреем Александровичем возможность выделения дополнительных средств из федерального бюджета, чтобы ежегодно строить и ремонтировать дороги в областном центре на 1,5 млрд рублей", - написал Бабушкин.

Он также отметил, что Минтранс России поддерживает регион в проведении масштабной транспортной реформы, которая заключается в создании новой транспортной схемы и радикальном обновлении подвижного состава. "Вопрос непростой и дорогостоящий. В мае мы представили концепцию в Совете Федерации, а в июне - подписали соответствующее соглашение с ВЭБ. Уже на этой неделе ФАУ "РосдорНИИ" передаст в рабочую группу областного правительства проект документа транспортного планирования Астраханской агломерации. А в начале декабря мы выйдем с готовым проектом в федеральное правительство", - отметил губернатор в своем аккаунте.

По словам Бабушкина, пассажирские перевозки - это не только основа жизнедеятельности региона, но и тысячи рабочих мест, поэтому будут созданы возможности для переподготовки водителей для работы на новых автобусах.

Ранее сообщалось, что разработка пакета документов транспортного планирования будет проведена в Астраханской области при участии представителей ФАУ "РосдорНИИ" к 1 декабря. Планировалось изменение маршрутной сети, замена автопарка на более комфортный для маломобильных групп населения, постепенный уход от нерегулируемых тарифов, внедрение четкого расписания движения, введение безналичной оплаты проезды.