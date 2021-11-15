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На ремонт и строительство дорог в Астрахани ежегодно будут выделять 1,5 млрд рублей

Глава региона Игорь Бабушкин достиг такой договоренности во время встречи с заместителем министра транспорта России Андреем Костюком

АСТРАХАНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Дополнительные средства из федерального бюджета в размере 1,5 млрд рублей будут ежегодно выделяться на строительство и ремонт дорог в Астрахани, сообщил в понедельник глава Астраханской области Игорь Бабушкин на своей странице в Instagram.

Такие договоренности были достигнуты в ходе рабочей встречи губернатора с заместителем министра транспорта России Андреем Костюком.

"К середине ноября национальный проект БКД выполнен в регионе более чем на 89%, в то время как в прошлом году на эту дату не было и 35%. За два года мы наработали хороший опыт и сегодня ставим вопрос перед федеральным правительством о значительном увеличении объемов финансирования по данному направлению. В частности, из 2,2 млрд рублей, а это 148 км, на дороги в Астрахани приходится 680 млн. Обсудили с Андреем Александровичем возможность выделения дополнительных средств из федерального бюджета, чтобы ежегодно строить и ремонтировать дороги в областном центре на 1,5 млрд рублей", - написал Бабушкин.

Он также отметил, что Минтранс России поддерживает регион в проведении масштабной транспортной реформы, которая заключается в создании новой транспортной схемы и радикальном обновлении подвижного состава. "Вопрос непростой и дорогостоящий. В мае мы представили концепцию в Совете Федерации, а в июне - подписали соответствующее соглашение с ВЭБ. Уже на этой неделе ФАУ "РосдорНИИ" передаст в рабочую группу областного правительства проект документа транспортного планирования Астраханской агломерации. А в начале декабря мы выйдем с готовым проектом в федеральное правительство", - отметил губернатор в своем аккаунте.

По словам Бабушкина, пассажирские перевозки - это не только основа жизнедеятельности региона, но и тысячи рабочих мест, поэтому будут созданы возможности для переподготовки водителей для работы на новых автобусах.

Ранее сообщалось, что разработка пакета документов транспортного планирования будет проведена в Астраханской области при участии представителей ФАУ "РосдорНИИ" к 1 декабря. Планировалось изменение маршрутной сети, замена автопарка на более комфортный для маломобильных групп населения, постепенный уход от нерегулируемых тарифов, внедрение четкого расписания движения, введение безналичной оплаты проезды.

Теги
РоссияАстраханская областьБабушкин, Игорь Юрьевич
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