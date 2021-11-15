Крупным самарским фитнес-центрам компенсируют коммунальные платежи за две недели октября

ТАСС, 15 ноября. Власти Самарской области компенсируют крупным фитнес-центрам коммунальные платежи за последние две недели октября, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"Принято решение о компенсации коммунальных платежей фитнес-центрам с площадью более тысячи квадратных метров за последние две недели октября", - приводятся в сообщении слова губернатора Дмитрия Азарова.

Азаров поручил ответственным ведомствам определить регламент подачи документов на получение выплат и подготовить соответствующий нормативно-правовой акт.

Режим нерабочих дней был введен в Самарской области досрочно, с 25 октября, из-за сложной обстановки с коронавирусом - высокой заболеваемости и большой нагрузки на систему здравоохранения. При этом QR-коды для посещения фитнес-центров начали действовать раньше.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Самарской области введена обязательная вакцинация для сотрудников некоторых социально значимых сфер, действует масочный режим. Полный цикл вакцинации от коронавируса прошли более 1,4 млн человек, коллективный иммунитет превышает 50%.