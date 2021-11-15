Инвесторы представили в Калининграде проекты с общими вложениями около 132 млрд рублей

КАЛИНИНГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Инвесторы представили на инвестиционном совете в Калининграде три проекта с общим объемом вложений примерно 132 млрд рублей. В среднем до 10% от объема инвестиций планируется направить на строительство детских садов, школы, развитие инфраструктуры, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Совет рассмотрел три крупных инвестпроекта, планируемых к реализации под Калининградом и в Светлогорском городском округе. В поселке Отрадном компания "Отрадное резорт" намерена построить санаторно-курортный комплекс. Застройщик "Мегаполис-Жилстрой" представил проект строительства Западного жилого района на улице Большая Окружная (мкр. Совхозный) в Калининграде. Еще один застройщик - "Раушен Хотел Ресорт" презентовал проект Svetlogorsk Golf&Residents ("Светлогорск Гольф Резидентс"), на который приходится почти половина из общей суммы инвестиций всех трех заявленных на совете проектов в размере около 132 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

На новых объектах планируется обеспечить занятость почти 3 тыс. человек. При этом инвесторы берут на себя обязательства построить четыре детских сада на 200-320 мест, школу на 1 тыс. мест, паркинги, более 34 км дорог, водозаборную станцию на 10 тыс. кубических метров, создать гольф-поле международного уровня площадью 96 га и открыть детскую академию гольфа. В среднем не менее 10% от стоимости каждого инвестпроекта направляется на строительство социальной инфраструктуры. По оценкам регионального Минэкпрома, такие масштабы корпоративной социальной ответственности для частных коммерческих проектов являются беспрецедентными для Калининградской области. "Обязательства по строительству детских садов и школы застройщики в регионе берут впервые", - отмечается в сообщении.

"Инвесторы заявляют очень крупные проекты развития целых территорий, которые ожидаемо требуют новых дорог, коммунальных сетей, социальных объектов. Мы приветствуем готовность инвесторов взять на себя эти расходы, при условии, что вся эта обеспечивающая инфраструктура будет создана в пределах срока реализации основных инвестпроектов", - отметил губернатор области Антон Алиханов, которого цитирует пресс-служба.