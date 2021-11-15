На Хайнане ввели в эксплуатацию гидропроект для селекционной базы Наньфань

САНЬЯ /Китай/, 15 ноября. /ТАСС/. Китайские инженеры завершили работы по гидротехническому проекту Читянь в провинции Хайнань. Как сообщила газета "Хайнань жибао", эта ирригационная система будет обслуживать крупную китайскую селекционную базу Наньфань.

Канал Читянь стал первым новым завершенным гидропроектом базы Наньфань. В дальнейшем здесь построят еще 17 оросительных каналов, что разрешит проблему нехватки воды на базе и значительно повысит ее возможности по борьбе с возможными наводнениями.

Введение в эксплуатацию гидропроекта Читянь, пишет издание, заложило фундамент для модернизации ирригационной системы хозяйства Наньфань. На той базе выращиваются высокоурожайные сельскохозяйственные культуры, и потребность в воде здесь является особенно острой.

Хайнаньская селекционная база Наньфань расположена на юге острова на территории городского округа Санья, Линшуй-Лиского и Лэдун-Лиского автономных уездов. Это место обладает естественными преимуществами для развития высокоэффективного тропического сельского хозяйства из-за обилия солнечных лучей и тропических дождей. Здесь выращивают маракуйю, питайю (так называемый драконий фрукт), кокосовый орех, помело и множество других тропических фруктов.

Власти КНР уделяют большое внимание развитию сельского хозяйства в провинции Хайнань. Так, правительство страны в 2020 году предоставило на развитие селекционной базы Наньфань 150 млн юаней (порядка $22 млн).