Генпрокурор Игорь Краснов выступит на пленарном заседании Госдумы

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник заслушает в рамках "правчаса" доклад генерального прокурора РФ Игоря Краснова, а также рассмотрит законопроекты о введении паспорта болельщика Fan ID и об электронном документообороте в сфере трудовых отношений.

Генпрокурор выступит перед депутатами с докладом "О состоянии законности в Российской Федерации и соблюдении социальных гарантий и прав граждан". Ранее фракция КПРФ выдвинула предложение пригласить на заседание Госдумы генерального прокурора и главу МВД РФ Владимира Колокольцева, необходимость этого депутаты обосновывали задержаниями членов компартии в связи с несанкционированными акциями в Москве.

В первом чтении будет рассмотрен правительственный законопроект о введении паспортов болельщиков: кабмин сможет определять спортивные соревнования, при посещении которых станет обязательной идентификация посетителей. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило болельщикам оформлять Fan ID через портал госуслуг, министр спорта России Олег Матыцин заявил, что это станет важной мерой, направленной на повышение безопасности зрителей на спортивных мероприятиях. Fan ID - нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу - 2018. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров.

Электронный документооборот в сфере трудовых отношений

Госдума также рассмотрит во втором чтении законопроект депутатов фракции "Единая Россия" и сенаторов-единороссов, регулирующий вопросы электронного документооборота в сфере трудовых отношений. Законопроект подготовлен в целях оптимизации взаимодействия между работодателями и работниками, он "закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе с целью создания больших возможностей для удаленного трудоустройства", отмечают авторы инициативы.

Ко второму чтению комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять поправку, уточняющую, что новые нормы применяются к документам, в отношении которых трудовым законодательством РФ предусмотрено их оформление на бумажном носителе или ознакомление с ними работника в письменной форме, за исключением трудовых книжек и формируемых в соответствии с трудовым законодательством в электронном виде сведений о трудовой деятельности работников, акта о несчастном случае на производстве по форме Н-1, приказа (распоряжения) об увольнении работника, инструктажей по охране труда. Также поправкой предлагается уточнить, что электронный документооборот может вестись на единой цифровой платформе в сфере трудовых отношений "Работа в России", включая взаимодействие через портал госуслуг и муниципальных услуг, или через информационную систему работодателя, соответствующую требованиям Трудового кодекса РФ.