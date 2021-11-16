Нецелевое использование средств медорганизациями РФ превысило 26 млн рублей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Требования о возврате более 26 млн рублей, использованных не по целевому назначению, были выставлены российским медицинским организациям по итогам проверок территориальными органами обязательного медицинского страхования (ТФОМС) РФ в 2019-2020 годах, следует из отчета Счетной палаты "Проверка эффективного и целевого использования средств нормированного страхового запаса бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), предназначенного на цели софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала".

"По результатам проверок использования медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса (НСЗ), проведенных ТФОМС в 2019-2020 годах, медицинским организациям были выставлены требования о возврате средств в бюджет ТФОМС, использованных не по целевому назначению, на сумму более 26 млн рублей", - говорится в документе.

Отмечается, что часть из указанных требований основывалась на выявлении недостоверных данных по приросту численности медицинских работников, отраженных в заявках на предоставление средств НСЗ, представленных медицинскими организациями после согласования с региональными органами власти.

В ведомстве отметили, что прецедент для выставления таких требований создают формальный подход региональных органов власти при согласовании заявок медицинских организаций и ненадлежащее исполнение полномочий по контролю.

Оплата труда медицинских работников

В ходе проверки Счетная палата выявила низкий уровень использования средств НСЗ для софинансирования расходов на оплату труда врачей и среднего медперсонала (СМП) в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. В 2019 году этот показатель составил 25%, в 2020-м - 15,3%.

В ведомстве добавили, что, по данным проверок контрольно-счетных органов (КСО), также отмечены случаи несвоевременного перечисления средств территориальными фондами медицинским организациям для софинансирования расходов на оплату труда врачей и среднего медперсонала.

"По итогам проведенной сводной оценки по критериям эффективности эффективность использования средств НСЗ бюджета ФОМС, предназначенного на цели софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и СМП, оценена как низкая", - отметили в ведомстве.

Расходы на здравоохранение в России находятся на самом низком уровне среди 31 рассматриваемой страны, при этом доля внебюджетных расходов является самой высокой, сообщает Счетная палата в своем отчете "Анализ эффективности функционирования системы обязательного медицинского страхования в Российской Федерации".

Для анализа ведомство использовало данные 31 страны, из которых 14 стран преимущественно финансируются по бюджетной схеме и 17 стран - преимущественно по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

"В Российской Федерации расходы на здравоохранение, в том числе государственные расходы, находятся на самом низком уровне среди всех рассматриваемых стран, доля внебюджетных расходов является самой высокой среди всех рассматриваемых стран, превосходя максимальные значения этого показателя как по группе стран с бюджетной моделью, так и по группе стран со страховой моделью", - говорится в документе.

Счетная палата объясняет такие данные в первую очередь тем, что практически во всех рассматриваемых странах лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении входит в программы государственных гарантий по предоставлению медицинской помощи.

"Данные о потреблении амбулаторной помощи по РФ, представленные в базе данных Организации экономического сотрудничества и развития (далее - ОЭСР), свидетельствуют, что по этому показателю Россия превосходит любую из стран с бюджетной системой финансирования и находится на уровне выше среднего для стран с ОМС", - добавили в ведомстве.

Также по данным ведомства, обеспеченность населения РФ койками выше, чем в любой из рассматриваемых стран с бюджетной системой. Среди стран с системой ОМС Россия по этому показателю также относится к странам с наиболее высокими значениями.