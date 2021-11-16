{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Минэнерго еще не приняли решение об экспорте "Роснефтью" газа по агентскому договору

По словам министра энергетики РФ Николая Шульгинова, речь может идти и не о ближайшей перспективе

НУР-СУЛТАН, 16 ноября. /ТАСС/. Решение о предоставлении "Роснефти" права на экспорт 10 млрд куб. м газа через заключение агентского соглашения с "Газпромом" пока не принято. Об этом ТАСС сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Нет, пока нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Шульгинов в интервью газете "Коммерсантъ" заявлял, что Минэнерго поддерживает идею предоставить "Роснефти" право на экспорт 10 млрд куб. м газа. Ресурсной базой для таких поставок могут стать проекты "Роспан" и "Харампур", последний из которых еще не введен в эксплуатацию.

По словам министра, речь может идти и не о ближайшей перспективе. По его оценке, к тому времени цены на газ могут снизиться, но "останутся довольно привлекательными".

Теги
РоссияШульгинов, Николай Григорьевич
Курс доллара на Московской бирже снизился до 72,01 рубля
Евро опустился до 81,98 рубля
Читать полностью