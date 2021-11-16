В Минэнерго еще не приняли решение об экспорте "Роснефтью" газа по агентскому договору

НУР-СУЛТАН, 16 ноября. /ТАСС/. Решение о предоставлении "Роснефти" права на экспорт 10 млрд куб. м газа через заключение агентского соглашения с "Газпромом" пока не принято. Об этом ТАСС сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Нет, пока нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Шульгинов в интервью газете "Коммерсантъ" заявлял, что Минэнерго поддерживает идею предоставить "Роснефти" право на экспорт 10 млрд куб. м газа. Ресурсной базой для таких поставок могут стать проекты "Роспан" и "Харампур", последний из которых еще не введен в эксплуатацию.

По словам министра, речь может идти и не о ближайшей перспективе. По его оценке, к тому времени цены на газ могут снизиться, но "останутся довольно привлекательными".