Биржа Гонконга отреагировала на онлайн-встречу лидеров Китая и США ростом котировок

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 16 ноября. /ТАСС/. Рост котировок акций отмечен на Гонконгской фондовой бирже после начала онлайн-встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. В середине утренней сессии индекс Hang Seng поднялся на 213 пунктов (0,84%), до 25 604 пунктов, свидетельствуют данные этой площадки.

Положительная динамика затрагивает активы, связанные с финансами, сырьевым сектором, производством автомобилей и игорным бизнесом в Макао. На 2,52% подорожали акции холдинга AAC Technologies - поставщика компании Apple. На 4,15% подросли котировки ценных бумаг автопроизводителя Geely.

Инвесторы приветствовали переговоры в режиме видеоконференции между лидерами Китая и США, расценив это как признак снижения напряженности в отношениях между двумя державами. Это их первая официальная встреча с момента вступления Байдена в должность президента США в январе 2021 года. Ранее они обменивались посланиями и телефонными звонками.

В положительной зоне также проходят торги на фондовых площадках материкового Китая. Главные индексы бирж Шанхая и Шэньчжэня к этому часу поднялись на 0,37% и 0,6% соответственно.