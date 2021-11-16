Титов призвал регионы систематизировать меры поддержки и ограничительные меры для бизнеса

НОВОСИБИРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Регионы Российской Федерации должны упорядочить вводимые из-за пандемии ограничительные меры и меры поддержки, чтобы представители бизнес-сообществ могли прогнозировать свою деятельность. Об этом заявил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателями Борис Титов на встрече с предпринимателями в Новосибирске.

"Сейчас основное направление нашей работы - систематизировать ограничительные меры, потому идет полный хаос <…> Нужно систематизировать отраслевые требования. Бизнес разработал эти требования, они были приняты, они работают, зачем сейчас каждый регион опять вводит свои требования? Должен быть понятный разумный набор требований в соответствии с той эпидемиологической ситуацией, которая есть в регионе", - сказал Титов.

По его словам, в случае введения ограничительных мер они должны касаться не только, например, предприятий общепита. "Не должен только общепит быть ответственен за это <…>, иначе толку не будет", - считает уполномоченный.

Он добавил, что также необходимо разработать системные меры поддержки, в том числе на федеральном уровне. Титов отметил, что надо не просто выдавать кредиты под низкий процент, но и не требовать их возвращения, если предпринимателям удается сохранить сотрудников.