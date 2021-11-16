Налоговые льготы для бизнеса Свердловской области увеличат на 1 млрд рублей в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Объем налоговых преференций предпринимателям Свердловской области в 2022 году планируется увеличить на 1 млрд рублей по сравнению с текущим годом, до 17,5 млрд рублей. Об этом во вторник на сессии заксобрания региона сообщил губернатор области Евгений Куйвашев.

"По объему предоставляемых налоговых льгот мы входим в число российских лидеров. Так, в 2020 году объем преференций составил более 15,5 млрд рублей. По текущей оценке, в этом году их объем вырастет еще почти на миллиард рублей. Рост прогнозируется и в 2022 году - до 17,5 млрд рублей", - сказал он.

Губернатор добавил, что значительной частью налоговых льгот пользуются представители малого и среднего бизнеса. Поэтому предоставляемую поддержку власти рассматривают как механизм решения не только экономических, но и социальных задач. "Также считаю важным продлить льготную пониженную ставку по единому сельскохозяйственному налогу. Это значимое решение для наших аграриев", - добавил губернатор.

Как ранее сообщал Минфин региона, объем налоговых льгот в 2020 году увеличился на 3,3 млрд рублей по сравнению с показателем 2019 года. При этом 1,4 млрд рублей составляли льготы на поддержку отраслей экономики, которые пострадали от пандемии коронавируса. Объем налоговых преференций в 2021 году составил предварительно 16,5 млрд рублей.

По словам Куйвашева, по итогам 2021 года рост ВРП Свердловской области прогнозируется на уровне 3,6% (103,6% к уровню 2020 года) и составит 2,7 трлн рублей. По итогам девяти месяцев 2021 года объем отгруженной промышленной продукции вырос на 30% и достиг 2,2 трлн рублей. С начала года в регионе запущено и модернизировано 19 промышленных производств, создано более 1 тыс. рабочих мест. На треть вырос внешнеторговый оборот, экспорт достиг $6,8 млрд, что превышает допандемийные показатели.