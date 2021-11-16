МТС предложит инвесторам новую дивидендную политику

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. МТС в ближайшие месяцы предложит инвесторам обновленную дивидендную политику. Об этом заявил президент МТС Вячеслав Николаев в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном во вторник.

"Да, в ближайшие месяцы предложим рынку обновленную политику. Мы понимаем, что дивиденды важны для инвесторов. Сейчас рассматриваем разные подходы", - сказал Николаев, отвечая на вопрос об изменениях в дивидендной политике.

По его мнению, наиболее правильным является сценарий, при котором выплата дивидендов осуществляется чаще, чем два раза в год и не меньше, чем по прежней политике.

Дивидендная политика МТС, принятая в марте 2019 года, предусматривает выплату дивидендов по итогам года в объеме не менее 28 руб. на акцию и 56 руб. на АДР в 2019-2021 годах.

Основным акционером МТС является АФК "Система" - эффективная доля группы в капитале оператора составляет 50,02% (с учетом косвенного участия через подконтрольные группе компании). В свободном обращении находится 43,19% уставного капитала МТС (13,87% акций компании и АДР на 29,32% акций МТС).