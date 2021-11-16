Мантуров: РФ и ОАЭ обсуждают расширение сотрудничества в авиапроме

ДУБАЙ, 16 ноября. /ТАСС/. РФ и ОАЭ обсуждают расширение сотрудничества в авиационной промышленности, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам заседания десятой российско-эмиратской межправкомиссии.

Он также сообщил, что за 10 лет РФ и ОАЭ увеличили товарооборот в 10 раз, Россия рассчитывает на его рост в будущем.

"Сегодняшнее заседание юбилейное нашей межправкомиссии, за этот период времени товарооборот между нашими странами вырос в 10 раз. Мы видим, что в этом году параметры нашего торгового оборота также растут: уже показатели на 80 с лишним процентов выше, чем по прошлому году", - сказал министр. "Прошлый год, невзирая на то, что он сопровождался ограничениями в рамках ковида, был рекордным - почти $3,3 млрд", - добавил он.

"Что касается направлений: их достаточно много, мы взаимодействуем в области авиационной промышленности. Сегодня мы говорили о возможности расширения сотрудничества в этой части, что будет способствовать направлению высокотехнологичного развития", - сказал министр, являющийся сопредседателем межправкомиссии.

Мантуров также сообщил, что в ходе поездки в ОАЭ посетит нефтегазовую выставку ADIPEC в Абу-Даби и "Экспо-2020". " Это лишний раз говорит о том, что мы крайне заинтересованы и эмиратская сторона в нашем двустороннем и многостороннем сотрудничестве", - отметил он.

"Мы рассчитываем на то, что те направления, которые мы сегодня обсуждаем традиционно на повестке - активно работает наш деловой совет и обеспечивает дополнительный приток возможностей и инвестиций со стороны Эмиратов в Россию и в разных направлениях и областях - будут способствовать увеличению нашего торгового оборота в будущем", - заключил министр.