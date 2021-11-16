Экспорт московских фармацевтических и медтоваров вырос почти в четыре раза в 2021 году

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Экспорт столичной фармацевтической продукции и медицинской техники за восемь месяцев 2021 года составил 819,39 млн долларов, что почти в четыре раза больше по сравнению с тем же периодом 2019 года. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Москва сегодня является центром фармацевтической промышленности России и ведущим экспортером продукции этого сектора. Так, на долю столицы приходится около 40% объема поставок медицинской техники и чуть более 52% - фармацевтической продукции. Совокупный экспорт этих двух направлений увеличился с 207,11 млн долларов за восемь месяцев 2019 года до 819,39 млн долларов в январе - августе 2021 года", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что в этом году Москва реализовала фармацевтическую продукцию в 114 государств, что на 17 стран больше по сравнению с прошлым годом. Основными покупателями стали Аргентина, Индия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Италия, а также страны ближнего зарубежья. Продукцию медицинской промышленности в этом году экспортировали в 92 страны. Среди главных покупателей - страны ближнего зарубежья и европейские партнеры: Нидерланды, Германия, Франция.

"По итогам восьми месяцев 2021 года московский экспорт медицинской продукции составил чуть более 69 млн долларов, что на 39% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 32% больше, чем в 2019-м. Москва нарастила объем экспорта продукции медицинской промышленности за счет стабильного увеличения поставок компьютерных томографов, катетеров и схожих изделий", - добавил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, чьи слова также приводятся в материале.

Глава ведомства подчеркнул, что за восемь месяцев 2021 года московский экспорт фармацевтической продукции составил свыше 750 млн долларов, что в три с половиной раза больше по сравнению с тем же периодом 2020 года и почти в пять раз больше, чем в 2019-м. Нарастить объем экспорта фармацевтической продукции удалось за счет увеличения поставок разного рода вакцин, а также благодаря расширению ассортимента других фармацевтических товаров, среди которых расфасованные лекарства и иммунологические продукты.