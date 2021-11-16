В Саратовской области самозанятыми чаще всего становятся таксисты, курьеры и репетиторы

САРАТОВ, 16 ноября. /ТАСС/. Налоговая служба зарегистрировала более 32 тыс. самозанятых в Саратовской области после введения специального налогового режима. Чаще всего самозанятыми становятся таксисты, курьеры, репетиторы, сообщил ТАСС министр экономического развития региона Андрей Разборов.

Специальный налоговый режим на территории Саратовской области начал действовать с 1 июля 2020 года, он был введен в качестве антикризисной меры, поскольку самозанятые, легализовав свою деятельность, получили доступ к мерам поддержки для бизнеса. Переход на новый специальный налоговый режим осуществляется добровольно.

"За все время действия режима на территории Саратовской области в качестве самозанятых зарегистрировались 32 997. Наиболее востребованными сферами деятельности плательщиков налога на профессиональный доход являются: перевозка пассажиров и грузов, автосервис, бьюти-услуги, репетиторство", - рассказал министр.

Он добавил, что в текущем году жители регистрируются более охотно - только с начала года зарегистрировались 22 919 человек. Режимом могут воспользоваться как физические лица, так и индивидуальные предприниматели (ИП), которые не имеют работодателя и наемных работников, и чей ежегодный доход не превышает 2,4 млн рублей.

Поддержка бизнеса в условиях пандемии

Разборов отметил, что режим самозанятых дает возможность обеспечить жителям региона благоприятные условия для ведения собственного бизнеса.

"Пройдя простую регистрацию, самозанятые получают официальный статус и возможность работать без отчетности и визитов в налоговые органы. Но самое главное - они могут воспользоваться мерами господдержки, доступными легальному бизнесу, в том числе и в рамках национального проекта", - сказал министр.

Он отметил, что на данный момент действуют меры поддержки бизнеса, принятые в феврале 2021 года в рамках продолжения антиковидных мер. Так, для предприятий 12 видов деятельности (автоперевозки, общественное питание, гостиничный бизнес, туризм, культура, санаторно-курортная деятельность, досуг и спорт) действуют пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (2% вместо 6% - с базой "доходы"; 7,5% вместо 15% - с базой "доходы минус расходы") и освобождение от налога на имущество.

"Пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения планируется продлить на 2022 год", - добавил Разборов.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями. 23 июня президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что с 1 июля 2020 года все регионы смогут вводить на своей территории налоговый режим для самозанятых.