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Дипломаты РФ и Франции обсудили совместное реагирование на вызовы в экономике

Был затронут широкий круг вопросов в сфере "борьбы с изменениями климата, общественного здравоохранения, рынка труда и занятости, обеспечения устойчивого развития", говорится в сообщении МИД РФ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Александр Панкин обсудил с постпредом Франции при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Мюриэль Пенико активизацию совместных усилий по реагированию на современные вызовы в мировой экономике, в том числе с использованием потенциала Организации.

"Был затронут широкий круг вопросов взаимодействия в рамках многосторонней экономической дипломатии и ключевых глобальных институтов с учетом задач в сфере цифровизации, борьбы с изменениями климата, общественного здравоохранения, рынка труда и занятости, обеспечения устойчивого развития", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Предметно обсуждены возможности активизации совместных усилий в реагировании на современные вызовы в мировой экономике с использованием потенциала таких ведущих коллективных форматов, как ОЭСР, Группа двадцати, а также для реализации стратегических установок по линии Международной организации труда", - подчеркнули в дипведомстве.

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