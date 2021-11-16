В РФ объем мошеннических операций в автостраховании удвоился за восемь месяцев 2021 года

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Объем мошеннических операций в автостраховании в российских регионах за январь - август 2021 года увеличился по сравнению с таким же периодом годом ранее. Такие данные приводит центр противодействия мошенничеству ВСК (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

По данным страховой компании, за восемь месяцев 2021 года специалисты центра противодействия мошенничеству направили в правоохранительные органы 1622 заявления по обращениям за компенсацией убытков с признаками мошенничества - это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время доля возбужденных уголовных дел снизилась на 10 п.п. и составила около 13% от общего числа поданных заявлений.

В целом же 5% заявлений о страховом возмещении, поступивших в компанию в январе - августе 2021 года, содержали признаки мошенничества. В каждом пятом случае компании удается подтвердить факт страхового преступления, это на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самый высокий уровень мошеннических практик в России по-прежнему фиксируется в сегменте автострахования.

"При этом мы можем констатировать тот факт, что в сегменте автострахования мошенники значительно "усовершенствовали" свои методики, инсценированные ДТП выглядят все более реалистично, преступники производят видеофиксацию происшествия, используют несовершенства и уязвимости единой методики расчета по ОСАГО. И зачастую участниками мошеннических схем могут стать добросовестные водители, не подозревающие о факте преступления", - сказал руководитель центра противодействия мошенничеству компании Олег Ручкин.

Самыми распространенными видами мошенничества в моторном страховании являются инсценировка ДТП и фальсификация результатов технической экспертизы после дорожного происшествия. Кроме того, остается актуальной проблема деятельности недобросовестных автоюристов, которые специализируются на получении завышенных выплат со страховых компаний по суду. Только по Москве и Московской области за 2020 год и в течение 2021 года в ходе урегулирования страховых случаев по ОСАГО и каско предварительно было выявлено более 1000 групп лиц, предположительно причастных к мошенническим действиям. Наибольшая доля убытков с признаками мошенничества стабильно фиксируется в Южном, Центральном, Сибирском и Приволжском федеральных округах.

В ВСК отмечают, что уровень страхового мошенничества в отдельных регионах зависит от множества факторов, в частности, численности населения, экономической и миграционной ситуации, а также проведения системной работы правоохранительными органами в этом направлении. Например, наличие специализированных отделов в правоохранительных органах, владение методиками выявления и расследования преступной деятельности в области страхования.