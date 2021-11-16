{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аграрии в Забайкалье собрали на 19% больше пшеницы по сравнению с прошлым годом

В 2021 году удалось собрать 76 тонн пшеницы

ЧИТА, 16 ноября. /ТАСС/. Аграрии в Забайкальском крае по итогам уборки урожая в 2021 году собрали более 76 тонн пшеницы - на 19% больше, чем в 2020 году, сообщила во вторник пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

"Основная зерновая культура скошена на площади 49 тыс. га в 21 муниципальном районе. Валовой сбор достиг 76,5 тыс. тонн при средней урожайности 15,5 центнера с гектара. Год назад сельхозтоваропроизводители Забайкалья получили 64,2 тыс. тонн пшеницы с посевной площади 45,4 тыс. га. Средняя урожайность в 2020 году составляла 14,1 центнера с гектара", - приводятся в сообщении слова главы Минсельхоза Забайкалья Дениса Бочкарева.

Лидером по валовому сбору пшеницы стал Приаргунский район, где собрали 28,6 тыс. пшеницы. Агропредприятия Чернышевского района получили 10,3 тыс. тонн, а Краснокаменского и Нерчинского районов - по 6 тыс. тонн зерна.

Теги
РоссияЗабайкальский край
Белоусов заявил, что спрос на российский уголь может сохраниться на десятилетия
Первый вице-премьер РФ заявил, что энергопереход в мире будет происходить достаточно медленно
Читать полностью