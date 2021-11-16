Аграрии в Забайкалье собрали на 19% больше пшеницы по сравнению с прошлым годом

ЧИТА, 16 ноября. /ТАСС/. Аграрии в Забайкальском крае по итогам уборки урожая в 2021 году собрали более 76 тонн пшеницы - на 19% больше, чем в 2020 году, сообщила во вторник пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

"Основная зерновая культура скошена на площади 49 тыс. га в 21 муниципальном районе. Валовой сбор достиг 76,5 тыс. тонн при средней урожайности 15,5 центнера с гектара. Год назад сельхозтоваропроизводители Забайкалья получили 64,2 тыс. тонн пшеницы с посевной площади 45,4 тыс. га. Средняя урожайность в 2020 году составляла 14,1 центнера с гектара", - приводятся в сообщении слова главы Минсельхоза Забайкалья Дениса Бочкарева.

Лидером по валовому сбору пшеницы стал Приаргунский район, где собрали 28,6 тыс. пшеницы. Агропредприятия Чернышевского района получили 10,3 тыс. тонн, а Краснокаменского и Нерчинского районов - по 6 тыс. тонн зерна.