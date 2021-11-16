Кабмин намерен сохранить рост цен на топливо в пределах инфляции

НУР-СУЛТАН, 16 ноября. /ТАСС/. Правительство России готово предпринять все необходимые меры, чтобы удержать темпы роста цен на топливо в пределах инфляции. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы проводили совещание с нефтяными компаниями, с экспертами, есть ряд предложений, которые сейчас прорабатываются. Мы должны прогнозировать ситуацию на следующий год. Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить сохранение цен не выше уровня инфляции, и правительство в этом направлении работает", - отметил он.

Кабмин изучает вопрос корректировки демпфера на 2022 год, сообщил Новак. "Мы, в том числе изучаем вопрос с Минфином и Минэнерго по корректировке демпфера, решения пока нет, но этот вопрос тоже рассматривается", - сказал вице-премьер.