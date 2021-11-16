Поступления налогов от туризма в Крыму с начала 2021 года выросли более чем в 1,5 раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Крыма зафиксировали рост налоговых поступлений от туризма за девять месяцев 2021 года более чем в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, сообщил во вторник журналистам министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"В количественном показателе у нас хороший прирост. Если говорить о налоговом приросте, на мой взгляд, он очень серьезный - порядка 60% по отношению к девяти месяцам предыдущего периода - порядка 3,5 млрд рублей собрано", - сказал Волченко.

Он отметил, что "вокруг туристической [сферы] существует еще большое количество отраслей, и совокупный эффект - можно говорить о 20-30-процентном доходе региона, как минимум".

Крым три раза бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году республику уже посетили более 8 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.