Турецкая лира обновила рекордный минимум по отношению к доллару

АНКАРА, 16 ноября. /ТАСС/. Турецкая валюта в очередной раз обновила рекорд падения по отношению к доллару и упала во вторник до 10,16 лиры за $1. Как свидетельствуют данные валютных торгов, которые транслирует телеканал NTV, это крупнейшее за последние пять лет падение национальной валюты.

Уровень 10,16 лиры за $1 был достигнут в ходе торгов этим утром. На данный момент, по актуальным данным Центробанка Турции за доллар дают 10,01 лиры, но курс в течение дня изменится.

Рубеж в 10 лир за единицу американской валюты является психологически важным для жителей турции. Такое обесценивание лиры кореллирует и с растущими показателями инфляции. В октябре темпы роста потребительских цен увеличились на 2,39% по сравнению с сентябрем. А в годовом выражении на конец октября по сравнению с тем же периодом прошлого года цены выросли на 19,89%.

Власти пытаются сдержать обвал национальной валюты и рост инфляции, в том числе за счет снижения процентных ставок и некоторых мер поддержки бизнеса. Однако в итоге такая политика не помогает значительно остановить рост цен для потребителей. Более того, в октябре госбюджет был закрыт с дефицитом в размере 17 млрд лир ($1,7 млрд по текущему курсу), а за 10 месяцев 2021 года превышение расходов в бюджете составляет 78 млрд лир ($7,8 млрд).