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Разлив нефти под Новороссийском
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КТК до решения суда не планирует возмещать ущерб за разлив нефти

Штраф Росприроднадзора за ущерб от разлива нефти на объекте КТК под Новороссийском составляет $4,5 млрд

НУР-СУЛТАН, 16 ноября. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) до решения суда не планирует оплачивать штраф Росприроднадзора за ущерб от разлива нефти на объекте КТК под Новороссийском в размере $4,5 млрд. Об этом заявил во вторник журналистам глава компании Николай Горбань.

"Пока нет", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о планах КТК возместить соответствующий ущерб до решения суда.

При этом в ответ на вопрос корреспондента ТАСС Горбань пояснил, что от Росприроднадзора поступило письмо с расчетами и с предложением добровольно возместить ущерб. "Мы с этим не согласны, поэтому мы ждем дальнейшей реакции Росприроднадзора. Итоговый акт мы получили, штраф мы тоже получили - это 300 тыс. рублей - вот и все, что было официально" - указал глава КТК.

При этом Горбань не стал называть справедливую с его точки зрения сумму компенсации ущерба. "Не 4,5 млрд точно", - добавил он.

Разлив нефти под Новороссийском произошел 7 августа. По оценкам Каспийского трубопроводного консорциума, площадь разлива составила около 200 кв. м, а объем разлившейся нефти - около 12 куб. м. Позднее Институт космических исследований РАН на основе данных со спутника оценил площадь нефтяного пятна почти в 80 кв км.

По данным КТК, причиной выхода нефти стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства, которое могло произойти из-за заводского брака.

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РоссияРазлив нефти под Новороссийском
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