Свердловские депутаты приняли проект областного бюджета на 2022 год в первом чтении

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли во вторник в первом чтении проект бюджета региона на 2022 год. Рост доходов составил почти 20% по сравнению с текущим годом, расходы приняты с ростом на 7%.

"Решение [о принятии проекта бюджета в первом чтении] принято", - сообщила на сессии председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина.

Доходы бюджета в 2022 году запланированы на уровне 331,9 млрд рублей, расходы - 341,2 млрд, дефицит - 9,3 млрд, что в четыре раза ниже дефицита текущего года. Бюджет региона на 2021 год принимался с объемом доходов 278,2 млрд рублей, расходов - 318,8 млрд рублей, дефицитом - 40,6 млрд рублей.

Как сообщил на сессии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, более 70% расходов в проекте бюджета имеют социально ориентированный характер, это около 236 млрд рублей. На нацпроекты планируется выделить 37 млрд рублей из областного и федерального бюджетов. Дотации муниципалитетам составят 22 млрд рублей.

"Сохраняется социальная ориентированность бюджета. Это наш безусловный приоритет", - отметил Куйвашев.

Министр финансов региона Александр Старков сообщил, что в структуре налоговых и неналоговых доходов 41,9% составляет налог на прибыль, 32,5% - налог на доходы физических лиц, 8,4% - налог на имущество организаций. Остальную часть составляют акцизы, прочие налоговые и неналоговые доходы. В структуре расходов отчисления на здравоохранение составят 35 млрд рублей, почти 90 млрд - на социальную политику, 89 млрд- на образование, 18,6 млрд - на физкультуру и спорт, 4,6 млрд - на сельское хозяйство, 3,5 млрд - на культуру. На борьбу с пандемией коронавируса зарезервировано 3 млрд рублей, отметил Старков.