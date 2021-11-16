ВТБ в ближайшее время закроет сделку с Суверенным фондом Катара по продаже доли в ЗСД

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. ВТБ в ближайшее время закроет сделку с Суверенным фондом Катара по продаже доли Западного скоростного диаметра (ЗСД) - платной магистрали Санкт-Петербурга, сообщил глава банка Андрей Костин на Транспортной неделе 2021.

"Мы в ближайшее время завершим сделку по продаже крупного пакета акций нашей компании, которая занимается эксплуатацией, владеет правом на пользование Западного скоростного диаметра", - сказал Костин.

В июне на полях ПМЭФ ООО "ВТБ инфраструктурный холдинг" и Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA), действующий через свою стопроцентную дочернюю компанию F4 Holding LLC, совместно с другим акционером подписали договор купли-продажи в отношении 24,99% в капитале ООО "Холдинг МСС" - холдинговой компании, владеющей концессионером проекта Западный скоростной диаметр (ЗСД). Тогда сообщалось, что сделка будет закрыта во втором полугодии 2021 года, после получения регуляторных одобрений и удовлетворения иных стандартных для подобной сделки условий

ЗСД - это платная внутригородская многополосная скоростная магистраль Петербурга протяженностью 46,6 км. Она была построена и эксплуатируется на основании Соглашения о государственно-частном партнерстве, подписанном с городом Санкт-Петербургом. Трасса обеспечивает решение ключевых транспортных задач Санкт-Петербурга и определяет развитие города в качестве транспортного узла мирового уровня. На ЗСД фиксируется до 390 тысяч транзакций в сутки.