На Ставрополье на улучшение инфраструктуры в селах в 2022 году направят 756 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья в 2022 году направят более 750 млн рублей на ремонт школ и детских садов, а также строительство дорог. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"Бюджет госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" на 2022 год составил 756 млн рублей. Эти средства пойдут на повышение уровня комфортности проживания в сельской местности, и, в частности, на ремонт школ, домов культуры, спортплощадок, зон отдыха по краю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительно краю предусмотрены средства на обеспечение сельхозтоваропроизводителей квалифицированными кадрами и реконструкцию трех автомобильных дорог к объектам производства и хранения продукции АПК в Александровском, Красногвардейском и Предгорном округах.

"Основная часть средств, предусмотренных на 2022 год, будет направлена на ведомственный проект "Современный облик сельских территорий" - 561,4 млн рублей. На эти деньги продолжат реконструкцию школы в селе Арзгир, ремонт стадиона "Урожай", детского сада в селе Кочубеевское, а также приступят к новым проектам. Кроме того, на транспортную инфраструктуру потратят 161 млн рублей. Предусмотрены и средства, которые направят на улучшение жилищных условий сельских жителей и благоустройство зон отдыха", - сообщил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Олег Юрченко, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, в текущем году на развитие инфраструктуры в селах Ставрополью выделено 559 млн рублей. На эти средства ведется строительство и ремонт 31 объекта.