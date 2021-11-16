Подкомиссия МЭР одобрила повышение пошлины на экспорт лома до €100 за тонну

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию на заседании во вторник одобрила повышение минимального уровня пошлины на экспорт лома черных металлов до €100 с 1 января 2022 года на полгода. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к заседанию.

"На заседании подкомиссии под председательством [Максима] Решетникова [министра экономического развития РФ] одобрено увеличение минимального размера экспортной пошлины на лом черных металлов до €100 с 1 января 2022 года на полгода", - сказал собеседник ТАСС.

Согласно постановлению правительства РФ, опубликованному 25 июня, пошлина на экспорт лома черных металлов из России была повышена до 5%, но не менее €70 за тонну на полгода. Ранее действовала ставка в 5%, но не менее €45 за тонну.