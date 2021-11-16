МЭА в скором времени ожидает "передышку" в нефтяном ралли из-за роста предложения нефти

Пандемия COVID-19

РФПИ ожидает одобрения ВОЗ вакцины "Спутник V" к концу 2021 года

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия успешно использует "Спутник V" и никто не жалуется на безопасность и эффективность вакцины

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