МЭА: США опередят Россию и Саудовскую Аравию по темпам добычи нефти на фоне высоких цен

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. США ускорили восстановление добычи нефти на фоне высоких цен на нефть и до конца 2021 года будут опережать Россию и Саудовскую Аравию по этому показателю, говорится в ноябрьском отчете МЭА.

"Добыча нефти в США растет на фоне сильных цен на нефть. Глобальное предложение нефти увеличится на 1,5 млн б/ с в ноябре-декабре, из которых на США придется 400 тыс. б/ с. При этом Россия и США смогут обеспечить прирост в 330 тыс. б/с совокупно с учетом договоренностей ОПЕК+", - говорится в отчете. В октябре, по данным МЭА, мировое предложение нефти выросло на 1,4 млн б/с, до 97,7 млн б/с. Половину из этого объема обеспечили американские производители нефти. "До конца года США смогут обеспечить прирост добычи, больше, чем кто-либо в отдельности", - резюмировали в МЭА.

Агентство повысило прогноз по добыче нефти в США на 300 тыс. б/с в IV квартале 2021 года и на 200 тыс. б/с в 2022 году. На США придется до 60% всего прироста добычи нефти в странах "не ОПЕК" в 2022 году. Тем не менее, США до конца следующего года все же не смогут достичь докризисного уровня добычи нефти, считают в МЭА.