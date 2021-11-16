ЦБ намерен регулировать вовлечение физлиц в IPO завышенными обещаниями

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Банк России считает необходимым регулировать вовлечение инвесторов - физлиц в IPO (первичное публичное размещение) компаний. Привлечение инвесторов посредством завышенных обещаний можно приравнять к манипулированию, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

В настоящее время все больше российских компаний выходят на IPO, что является позитивным трендом. Однако иногда размещение компаний сопровождается манипулированием, которое не распространено на западных рынках, отметила она на онлайн-конференции "Противодействие инсайду и манипулированию: в поисках новой парадигмы".

"Например, это обещание роста акций компании, еще какие-то комментарии, которые направлены именно на то, чтобы привлечь тех, у кого, может, ниже финансовая грамотность, к этому активу", - пояснила Юдаева.

Первый зампред ЦБ полагает, что для такого рода практик также нужны определенные требования и регулирование. "Нам важно научиться не вводить людей, которые находятся на рынке, в заблуждение. Важно также не допустить, чтобы активное участие физлиц на рынке не обернулось их массовым разочарованием и опять уходом с рынка надолго. Нам важно, чтобы тренд, который мы сейчас наблюдаем, был устойчивым и здоровым", - отметила она.