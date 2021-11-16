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Акции "Газпрома" снижаются на Мосбирже почти на 2,6%

Ценные бумаги компании снижаются на новостях о приостановке сертификации оператора "Северного потока - 2", связанной с выделением Nord Stream 2 AG "дочки" для эксплуатации немецкой части трубопровода

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Акции "Газпрома" в ходе торгов на Московской бирже снижаются на 2,55% и в моменте достигали отметки 331,61рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:41 мск.

Ценные бумаги компании снижаются на новостях о приостановке сертификации оператора "Северного потока - 2", связанной с выделением Nord Stream 2 AG "дочки" для эксплуатации немецкой части трубопровода.

К 12:55 мск цена акций "Газпрома" достигала 335,84 рубля за шт., что на 1,31% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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