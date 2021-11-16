Росатом изготовит элементы системы безопасности для китайской АЭС "Сюйдапу"

МОСКВА, 16 ноября. АО "АЭМ-технологии" (входит в контур управления Атомэнергомаш - машиностроительного дивизиона госкорпорации "Росатом) изготовит важнейший элемент системы безопасности атомных станций для АЭС "Сюйдапу" (КНР). Об этом сообщила во вторник пресс-служба дивизиона.

"АО "АЭМ-технологии" подписало контракт, предусматривающий изготовление гидроемкостей системы аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ) для четвертого энергоблока АЭС "Сюйдапу" на промышленной площадке ПАО "Ижорские заводы", - говорится в сообщении.

Гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны реактора - важнейший элемент системы безопасности АЭС. Четыре независимые друг от друга емкости весом 75 т и объемом 60 куб. м заполнены водным раствором борной кислоты и соединяются трубопроводом с корпусом реактора. При возникновении нештатной ситуации жидкость автоматически подается в реактор для его охлаждения.

АЭС "Сюйдапу" - новый проект сотрудничества России и Китая в области атомной энергетики, расположена в городе Хулудао (провинция Ляонин). В 2019 году был подписан ряд контрактов, в том числе генеральный контракт на сооружение энергоблоков № 3 и № 4 АЭС "Сюйдапу" с реакторами ВВЭР-1200, а также контракт на поставку ядерного топлива. В соответствии с договорами, российская сторона будет проектировать "ядерный остров" станции, поставит ключевое оборудование ядерного острова для обоих энергоблоков, окажет услуги по авторскому надзору, шеф-монтажу, шеф-наладке поставленного оборудования. Ввод блоков в эксплуатацию намечен на 2027-2028 годы.