В "Аэрофлоте" ожидают восстановление мирового рынка авиации не ранее 2024 года

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Восстановление мирового рынка авиации ожидается не раньше 2024 года, в России - не ранее 2023 года. При этом РФ является лидером по восстановлению авиаперевозок, сообщил гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мировая отрасль по-прежнему находится в глубоком кризисе <…> Прогноз аналитиков по восстановлению глобального рынка - не ранее 2024 года <…> Темпы восстановления глобального рынка низкие, а рынок России является лидером по восстановлению внутренних перевозок. Тем не менее, возврат к 2019 году ожидается не ранее 2023 года", - сказал он.

Полубояринов добавил, что в 2020 году падение мирового пассажиропотока составило 60%, в январе - июле 2021 года рынок упал еще на 47%. "Но, если посмотреть на Россию, то в российской отрасли авиаперевозок кризис не так силен. Он хоть и продолжается, но ситуация гораздо лучше. К семи месяцам 2020 года мы восстановились практически на 70%. Более того, российские внутренние перевозки даже обогнали допандемийный период и восстановление - плюс 18%",- отметил глава "Аэрофлота".

Группа "Аэрофлот" постарается не привлекать государственное финансирование в 2021 году, сообщил Полубояринов. "Что касается 2021 года, то мы прикладываем все усилия для того, чтобы минимизировать потери и самостоятельно закрыть все необходимые финансовые потребности без участия государства", - сказал Полубояринов. Он напомнил, что в пандемийном 2020 году группа "Аэрофлот" получила убыток в размере 123 млрд рублей, а уже во II квартале 2021 года "практически вышли в ноль".

"Это дало возможность нам за шесть месяцев 2021 года улучшить наш финансовый результат почти в два раза", - отметил Полубояринов.

В I полугодии 2021 года чистый убыток группы "Аэрофлот" по МСФО сократился до 27,7 млрд рублей против 58,27 млрд рублей годом ранее.