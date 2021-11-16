ГП установила много картельных сговоров при закупках аппаратуры для фотовидеофиксации

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Генпрокуратура установила достаточно много картельных сговоров при закупках и установке аппаратуры для фотовидеофиксации на дорогах в России. Об этом на правительственном часе в Госдуме сообщил генпрокурор Игорь Краснов, отвечая на вопрос депутата.

"Мы установили очень много картельных сговоров, фактов дробления закупок, приобретения аппаратуры, которая по своим техническим характеристикам совсем не соответствовала аппаратуре, указанной в контракте", - сказал он.

Краснов также отметил, что для устранения всех выявленных правонарушений Генпрокуратура внесла необходимые акты реагирования, а также направила материалы в органы следствия, где возбуждены уголовные дела.

"Например, в Кировской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении регионального министра и директора предприятия, которые незаконно ввели в эксплуатацию систему видеонаблюдения, причинив ущерб региону на сумму более 78 млн рублей, то есть по каждому факту идет реакция и мы будем в дальнейшем проверять эффективность и использование бюджетных денежных средств, выделенных на эти цели", - сказал Краснов.