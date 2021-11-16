Реконструкция шлюза Волжской ГЭС не затронет навигацию

ВОЛГОГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Замену одновременно двух двустворчатых ворот шлюза №30 Волжской ГЭС в Волгоградской области выполняют в рамках реконструкции гидросооружения. Такая технология используется впервые в России, она позволяет значительно сократить сроки ремонта и не затронуть навигацию, сообщил во вторник журналистам губернатор региона Андрей Бочаров.

"Это важное событие для всей нашей страны, не только для региона, потому что такого уникального решения не было ни на одном гидроузле, ни в советское время, ни сейчас. Меняют одновременно две створки ворот. Благодаря этому мы абсолютно не заходим в период, когда идет навигация, что очень важно, и сокращаем сроки работ еще месяцев на восемь", - сказал Бочаров, добавив, что в октябре 2022 года работы будут завершены, что позволит осуществляться навигации в полном объеме.

По информации пресс-службы администрации Волгоградской области, обычно замена производится последовательно, для чего потребовалась бы остановка судоходства на шлюзе на 20 месяцев. Благодаря одновременной замене обоих ворот период вывода шлюза № 30 из эксплуатации сокращается в два раза. В реконструкции объекта задействован самоходный плавучий кран "Могучий", способный поднимать конструкции весом до 350 тонн и самостоятельно перемещаться по внутренним водным путям.

"30-й и 31-й шлюзы [Волжской ГЭС] являются комплексом единой глубоководной системы внутренних водных путей РФ. Он был открыт в 1959 году, заключает в себя вместе с Волго-Донским судоходным каналом единую водную систему, объединяющую пять морей. <…> Сейчас разрабатывается долгосрочный план до 2029 года четвертой очереди реконструкции шлюзов, находящихся на территории Волго-Донского канала. Один из основополагающих элементов - это как раз 30-й шлюз, который выполняем сейчас", - отметил руководитель ФБУ "Администрация "Волго-Дон" Александр Глущенко.

Волжская ГЭС - крупнейшая гидроэлектростанция в Европе, входит в Волжско-Камский каскад ГЭС. Объект обеспечивает крупнотоннажное судоходство, водоснабжение, орошение засушливых земель. С 1990-х годов ведется модернизация станции. В начале 2021 года на станции завершена замена всех старых турбин, в 2026 году планируется заменить все генераторы. Длина напорного фронта гидроузла Волжской ГЭС - 4,9 км, из них 1,6 км - бетонных сооружений. По плотине проходит железная дорога и шоссе. В составе гидроузла - две нитки двухкамерных судоходных шлюзов. Также в составе станции имеется шахтный рыбоподъемник.