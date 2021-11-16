Стоимость проезда в общественном транспорте Перми вырастет в полтора раза в 2022 году

ПЕРМЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Стоимость разового проезда в общественном транспорте Перми вырастет с 24 до 33 рублей. Такое решение было принято во вторник на заседании Пермской городской думы, сообщили ТАСС в пресс-службе парламента.

"В следующем году стоимость однократного проезда утверждена в размере 33 рублей. При этом утверждено широкое тарифное меню", - рассказал собеседник агентства. В настоящее время стоимость проезда в автобусах и трамваях Перми составляет 24 рубля при оплате банковской или транспортной картой и 26 рублей при наличном расчете.

В городской администрации уточнили, что стоимость проезда будет ниже экономически обоснованного тарифа, который был утвержден на уровне 35 рублей. При пользовании различными видами проездных минимальная стоимость одной поездки может составить от 11 рублей по льготным проездным до 21 рубля по гражданским. Например, гражданский безлимитный проездной на один месяц подешевеет почти на 20%.

Также было отменено право на бесплатную пересадку в течение 40 или 60 минут после получения билета. Теперь пассажиры при пересадке будут обязаны заплатить до 50% от стоимости поездки.

Нынешние тарифы на проезд в общественном транспорте действуют с 1 февраля 2020 года.