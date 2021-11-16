СМИ: доля России в структуре импорта угля на Украину превысила 65%

КИЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Поставки угля из России в общей структуре импорта на Украину за 10 месяцев текущего года увеличились на 5,5 процентных пункта к показателю за аналогичный период в прошлом году и превысили 65% от общего объема. Об этом во вторник сообщило украинское агентство УНИАН.

"В сравнении с январем-октябрем 2020 года в этом году доля импорта угля из России выросла с 60% до 65,5%", - говорится в сообщении.

За 10 месяцев текущего года валютные расходы страны на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличились на 17,8% - до $1,741 млрд. При этом стоимость импорта угля из России составила $1,14 млрд (65,5%), из США - $322,3 млн (18,5%), из Казахстана - $195,4 млн (11,2%), остальное - из других стран.

За 10 месяцев 2021 года на Украину поступило 16 млн тонн угля, что на 15,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В настоящий момент страна испытывает острый дефицит угля на электростанциях, что может грозить веерными отключеньями. Первый заместитель главы Минэнерго Юрий Власенко 11 ноября заявлял, что основные импортные поставки угля на Украину в этом отопительном сезоне придут из США и Польши. В целом, сообщил он, в Киеве рассчитывают импортировать около 2 млн тонн угля, чтобы покрыть потребности текущего отопительного сезона.