Первый бизнес-форум Маgas - 2021 пройдет в ноябре в Ингушетии

МАГАС, 16 ноября. /ТАСС/. Первый бизнес-форум Маgas - 2021 пройдет в Ингушетии 25 ноября, в нем примут участие представители бизнеса, федеральных и республиканских институтов развития, эксперты, сообщается на официальной странице администрации главы региона в Instagram.

"Первый бизнес - форум Маgas - 2021, организованный Фондом поддержки предпринимательства Республики Ингушетия совместно с Министерством экономического развития РИ, Торгово-промышленной палаты РИ и ИРО "Деловая Россия", пройдет в Ингушетии 25 ноября, мероприятие станет самым значимым событием бизнес-сферы региона в 2021 году. Участники мероприятия обсудят перспективы развития малого и среднего предпринимательства в республике, выслушают признанных экспертов в сфере экономики и бизнеса, в том числе федеральных", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в качестве почетных гостей в работе форума примут участие глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, представители руководства Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", Торгово-промышленной палаты РФ, АО "Корпорация МСП". Участниками форума станут представители различных институтов поддержки субъектов МСП, эксперты и представители бизнеса.

"Главная цель бизнес-форума - объединение участников различных отраслей бизнеса для установления деловых контактов, открытого диалога с представителями власти, повышения уровня качества предоставляемых в республике услуг и улучшения инвестиционной привлекательности региона, а также обсуждение механизмов получения мер государственной поддержки", - говорится в сообщении пресс-службы администрации главы региона.

Уточняется, что в ходе работы форума будет организована обширная программа с различными мастер-классами, а также деловая экспозиция, где представят сою продукцию промышленные, торговые и сельскохозяйственные предприятия региона. Кроме того, на форуме планируется подведение итогов конкурса среди предпринимателей "Лучший стартап-проект".