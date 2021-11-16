Срок выдачи основных лицензий сократится с 45 до 15 дней

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Срок выдачи основных лицензий в России сократится с 45 до 15 рабочих дней к концу текущего года, целевая модель - пять рабочих дней. Об этом сообщила во вторник заместитель руководителя аппарата правительства РФ Ольга Чепурина на форуме "Обязательные требования и контрольно-надзорная деятельность: итоги реформы и перспективы", который проходит в онлайн-формате.

"У нас по большинству лицензий срок предоставления - 45 рабочих дней. Целевая модель - чтобы было пять рабочих дней. Уже на первом этапе нам удалось с учетом оптимизации внутренних бизнес-процессов, с учетом отсеивания кучи документов выходить на 15 рабочих дней - уже к концу этого года будет такой показатель", - отметила она, приведя в пример фармацевтическую деятельность.

Также планируется пересмотреть форму оценки соответствия обязательным требованиям: существующая модель предполагает документарную и выездную внеплановую проверку, целевая модель - только документарную оценку. Прогнозируемые изменения в ближайшее время - выездная плюс дистанционная проверка.

В январе вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко предложил президенту Владимиру Путину распространить принципы "регуляторной гильотины" (реформа контрольно-надзорной деятельности) на существующую в стране систему выдачи лицензий и разрешений для бизнеса. По его словам, сейчас существует 54 лицензируемых вида деятельности и еще около 500 видов требуют получения разрешений, сертификатов, аккредитаций и других подобных документов. Григоренко отмечал, что "в настоящий момент порядок и требования к получению этих разрешений достаточно разные, где-то даже архаичные".