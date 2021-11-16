Правительство примет более 100 тыс. актов в сфере контроля и надзора

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Правительство в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности ведет работу по подготовке и принятию более 100 тыс. актов в сфере контроля, в том числе около 10 тыс. актов планируется принять до конца текущего года. Об этом сообщила во вторник заместитель руководителя аппарата правительства РФ Ольга Чепурина на форуме "Обязательные требования и контрольно-надзорная деятельность: итоги реформы и перспективы", который проходит в онлайн-формате.

"Для полноценного запуска закона о госконтроле (ключевые положения вступили в силу с 1 июля 2021 года - прим. ТАСС) нам необходимо еще проделать значительную работу по разработке и принятию новых подзаконных актов. В общей сложности должно быть принято более 100 тыс. актов с учетом региональных и муниципальных. До конца текущего года предстоит принять порядка 10 тыс. актов, а остальные - в первом полугодии 2022 года", - сказала она.

В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности ("регуляторная гильотина") проводится инвентаризация всех действующих и обязательных требований для бизнеса, чтобы понять, соответствуют ли они современным реалиям. При этом несоответствующие отменялись или изменялись.

Как сообщал в начале года вице-премьер Дмитрий Григоренко, 33% обязательных требований, которые бизнес должен был выполнять, отменены как избыточные либо дублирующие, это порядка 12,3 тыс. нормативно-правовых актов, в которых более 9,3 тыс. документов времен СССР. Вице-премьер пояснял, что оставшиеся две трети обязательных требований "были полностью инвентаризированы и актуализированы, эта работа была проведена совместно с бизнесом".