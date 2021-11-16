В Москве одобрили два проекта создания рабочих мест за пределами ТТК

МОСКВА, 16 ноября./ТАСС/. Власти Москвы одобрили два проекта создания рабочих мест за пределами третьего транспортного кольца. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Правительство Москвы присвоило статус инвестиционных проектов по созданию мест приложения труда двум строительным проектам, реализуемым за пределами Третьего транспортного кольца. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В рамках указанных проектов инвесторы приняли на себя обязательства создать свыше 2,2 тыс. рабочих мест, построив объекты недвижимости общей площадью 76,7 тыс. кв.м. Инвестиции в реализацию проектов составят 8,5 млрд. рублей", - говорится в сообщении.

В частности 1,7 тыс. рабочих мест создаст компания ООО "СЗ "Лидер строительной отрасли", построив административно-деловой центр на улице Шеногина. И 600 рабочих мест создаст компания ООО "СЗ "Северо-Восток столицы", построив промышленный технопарк на Ленинградском шоссе.

Программа стимулирования создания мест приложения труда за пределами ТТК была утверждена правительством Москвы в 2019 году и предполагает предоставление льгот инвесторам, осуществляющим строительство объектов промышленного и офисного назначения, образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, спорта, культуры, торговли, общественного питания, торгово-развлекательных центров.

"Реализация программы позволит обеспечить комплексную сбалансированную застройку новых районов за пределами ТТК, а также снизить дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки и сократить маятниковую миграции внутри города", - говорится в сообщении.

На данный момент одобрены проекты, предполагающие инвестиции в объеме свыше 60 млрд рублей, что позволит создать свыше 20 тыс. рабочих мест. Подать заявку на получение специального статуса застройщики могут через Инвестиционный портал Москвы.