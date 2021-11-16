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Мишустин высоко оценил вклад "Ростелекома" в цифровую трансформацию России

Как напомнил премьер-министр, в этом году был обновлен портал госуслуг, получать такие услуги стало удобнее

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин позитивно оценил вклад "Ростелекома" в цифровую трансформацию, которая происходит в России.

"Компания "Ростелеком" активно участвует в формировании цифровой экономики страны, расширяет ее технологическую инфраструктуру. Неслучайно одна из основных целей национального развития, которые поставил перед нами президент, - это цифровая трансформация. Практически вся деятельность "Ростелекома" направлена на реализацию этой национальной цели, на цифровую трансформацию", - сказал Мишустин на встрече с главой "Ростелекома" Михаилом Осеевским.

Мишустин напомнил, что в этом году был обновлен портал госуслуг, получать такие услуги стало удобнее. "Вы активно участвовали в создании всех условий для того, чтобы сделать удобными социальные выплаты, это и выплаты на школьников, пенсионеров, которые поддержал президент", - отметил глава кабмина, обращаясь к Осеевскому.

Мишустин также оценил работу "Ростелекома" по созданию технологической платформы социального казначейства. В целом председатель правительства назвал направления работы компании очень важными для развития экономики страны. Мишустин попросил Осеевского рассказать о текущих делах и планах компании.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияОсеевский, Михаил Эдуардович
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