Госдума наделяет Минтранс правом вводить перечень платных услуг на автовокзалах

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект, который наделяет Минтранс РФ правом вводить перечень платных услуг на автовокзалах.

"Суть поправок - в необходимости изменить систему расчетов между автостанциями и перевозчиками. Для этого мы предлагаем наделить Минтранс полномочиями устанавливать перечень платных услуг, которые могут предоставлять автовокзалы, список тарифов и сборов с простыми и понятными механизмами их формирования", - пояснил ранее в своем Telegram-канале первый зампредседателя профильного комитета Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

По его словам, благодаря законопроекту "автостанции перестанут брать с перевозчиков процент с каждого билета, тем самым заставляя пассажиров по-разному платить за одни и те же условия перевозок".

Документ признает утратившим силу положение о том, что условия пользования услугами на автовокзале едины для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества, использующих маршрут, в состав которого включен вокзал. Владелец такого объекта должен будет установить единые условия пользования платными услугами для тех, кто работает на маршруте. Речь о лицах, с которыми заключен соответствующий договор.

Именно в этом договоре будут предусмотрены услуги из перечня, который разработает Минтранс. При этом речь идет как об услугах для пассажиров, так и для транспортных средств, их экипажей. Законопроектом предусмотрен порядок формирования тарифов.