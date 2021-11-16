Госдума приняла в I чтении законопроект о доплате к пенсии тренерам олимпийских чемпионов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о ежемесячной доплате к пенсии тренеров, которые подготовили олимпийских и паралимпийских чемпионов.

Инициативу разработала группа депутатов и сенаторов во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и вице-спикером Госдумы от единороссов Сергеем Неверовым.

В настоящее время прибавка к пенсии полагается чемпионам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. "Предлагается дополнить перечень граждан РФ, имеющих право на получение соответствующей доплаты, <...> спортивными тренерами, осуществлявшими подготовку таких чемпионов и входившими в состав олимпийской делегации РФ, паралимпийской делегации РФ или состав спортивной делегации РФ к Сурдлимпийским играм на соответствующих международных спортивных мероприятиях", - говорится в пояснительной записке. По мнению авторов документа, тренер, подготовивший чемпиона, "достоин получать социальную поддержку в равной степени с его спортсменом".

Размер доплаты составит 12 585 рублей в месяц. По информации, полученной от Олимпийского, Паралимпийского, Сурдлимпийского комитетов России, в настоящее время 390 спортивных тренеров осуществляют подготовку таких чемпионов. При этом получать надбавку "будет значительно меньшее количество спортивных тренеров" в силу ряда причин (недостижение пенсионного возраста, наличие иных социальных льгот по пенсионному законодательству), прогнозируют разработчики.

Реализация законопроекта обойдется в 30,2 млн рублей в год. Средства планируется выделять из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что правительство РФ концептуально поддержало инициативу, но высказало ряд замечаний. "В рамках законопроекта необходимо определить критерии, позволяющие однозначно идентифицировать тренеров, претендующих на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение", - указывается в отзыве кабмина, с которым ознакомился ТАСС. Помимо этого, кабмин выступил за уточнение формулировки "спортивный тренер", а также за указание источников и порядка финансирования предлагаемых обязательств.