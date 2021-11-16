Кабмин увеличил финансирование корпорации "Туризм.РФ" на 2021 год

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ увеличило госфинансирование корпорации "Туризм.РФ" до почти 17,9 млрд рублей в 2021 году. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

Этот документ вносит изменения в распоряжение кабмина от 15 мая 2021 года. В нем постановлялось "предоставить в 2021 году из федерального бюджета бюджетные инвестиции акционерному обществу "Корпорация Туризм.РФ" в виде взноса РФ в уставный капитал акционерного общества в размере 6 300 000 тыс. рублей (6,3 млрд рублей - прим. ТАСС)".

Новый документ меняет размер взноса, увеличивая его почти втрое - до 17 880 211,1 тыс. рублей (или около 17,9 млрд рублей).

Изменения вносятся и в другие пункты майского распоряжения. Так, раньше за счет указанных средств нужно было в том числе реализовать в 2021 году не менее 10 инвестиционных проектов в сфере туризма. Сейчас целевой показатель увеличен до 50 проектов.

Максимально на эту цель может быть направлено до 16,3 млрд рублей бюджетных инвестиций, тогда как ранее - около 4,8 млрд рублей.