Четыре надземных перехода установят на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

ТЮМЕНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Число ДТП с участием пешеходов планируется снизить на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, установив для них четыре надземных перехода. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГИБДД по Тюменской области во вторник.

"Четыре новых надземных пешеходных перехода будут введены в эксплуатацию на федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск в этом году, два из них, у населенных пунктов Щербак и Сазоново, уже действуют. В ГИБДД считают, что с разделением транспортных и пешеходных потоков удастся снизить число трагедий с участием пешеходов на трассе", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе госавтоинспекции Тюменской области, надземные пешеходные переходы являются одним из условий безопасности. В 2021 году число ДТП с участием пешеходов на федеральных трассах региона уменьшилось почти на треть: зафиксировано 18 ДТП, в которых погибли 11 человек, а семь получили ранения.

"Чтобы обезопасить людей, мы разделяем транспортные потоки, устанавливая современные надземные пешеходные переходы с лифтами, голосовой связью и освещением, комфортные и обеспечивающие безопасность людей", - сообщил начальник филиала ФКУ "Уралуправтодор" в Тюмени Виталий Никифоров.