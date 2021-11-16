Предприятия Ставрополья увеличили экспорт шерсти на 61% с начала 2021 года

СТАВРОПОЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Более 2 тыс. тонн шерсти на общую сумму $1,5 млн экспортировали предприятия Ставропольского края с начала 2021 года, сообщает во вторник пресс-служба министерства сельского хозяйства края.

"На Ставрополье действует 13 предприятий - экспортеров шерсти. В рамках реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК Ставропольского края" в 2021 году экспорт шерсти с территории края вырос на 61% и составил 2,17 тыс. тонн, или $1,5 млн. Продукция экспортировалась в шесть стран мира, в том числе в Индию, Болгарию, Уругвай", - пояснил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Дмитрий Фролко, слова которого приводит пресс-служба.

Аграрии Ставрополья являются основными производителями тонкорунной и полутонкорунной шерсти в России, в которой нуждается отечественная легкая промышленность. Овцеводческим предприятий Ставрополья ежегодно оказывается государственная поддержка на производство и реализацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти овец. "На эти цели в 2021 году овцеводческим предприятиям края было выплачено 48 млн рублей. До конца года планируется перечислить еще 50 млн рублей", - добавил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Алексей Крисан, слова которого приводит пресс-служба.