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"Зеленые" ФРГ рассчитывают, что "Северный поток - 2" не запустят этой зимой

БЕРЛИН, 16 ноября. /ТАСС/. Партия "Союз-90" / "Зеленые" считает, что "Северный поток - 2" не нужен, и рассчитывает, что решение Федерального сетевого агентства ФРГ (регулятор) приостановить сертификацию его оператора не позволит запустить газопровод предстоящей зимой. Об этом заявил во вторник газете "Рейнише пост" зампред фракции партии в Бундестаге Оливер Кришер.

"Северный поток - 2" не нужен, поэтому "Газпром" и Герхард Шрёдер вынуждены прибегать к стольким хитростям", - заявил он. "Тем самым [в свете решения регулятора] ввод трубопровода в эксплуатацию значительно отсрочивается, и он, по всей видимости, этой зимой больше не будет играть никакой роли", - заявил Кришер, который участвует в коалиционных переговорах между "зелеными", социал-демократами и либералами о создании новой правящей коалиции ФРГ.

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